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Beton blok iş makinesinin üzerine devrildi: 1 işçi ağır yaralandı

15.04.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da bina yıkımında görevli iş makinesi operatörü ağır yaralandı. Bina yıkımı sırasında kopan beton blok parçasının, iş makinesinin üzerine devrildiği öğrenildi. Yaralanan operatör, çalışanların yardımıyla beton bloğun altından kurtarıldı.

Beton blok iş makinesinin üzerine devrildi: 1 işçi ağır yaralandı

Olay sabah saat 09.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Savaş Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerçekleştirilen binada iş makinesi operatörü üst kısımları yıktığı sırada beton blok iş makinesinin üzerine devrildi.

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ÇALIŞANLAR YARDIMINA KOŞTU

Olayı gören diğer çalışanlar operatörün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesinden çıkarılan operatör sağlık ekiplerine teslim edildi. Yahya Dündar isimli iş makinesi operatörü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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OPERATÖR AĞIR YARALANDI

Operatörün ağır yaralandığı öğrenilirken, polis ve zabıta ekipleri yıkımı yapılan bina çevresine şerit çekerek önlem aldı. Olayı gören bir kişi, "Yıkım çalışması var burada. Çalışırken beton blok üzerine geliyor. Durumu kötüydü." diye konuştu.

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DHA

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İstanbul Avcılar

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