Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AMASYA(AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Kayış’ın (40) yönetimindeki 05 LB 423 plakalı beton mikseri, Mezbahane mevkisinde, İlyas Şenocak’ın kullandığı 05 AAN 790 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ömer Geçkin, Hatice Erel, Deniz Erel, Meral Bağdat ile Nazlı Bağdat yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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