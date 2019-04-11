Beyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de beyaz ay çekirdeği üreticileri, son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı tanıtım atağına geçti. 1500 üreticinin oluşturduğu Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, kentin işlek noktalarında stantlar kurup siyah ay çekirdeğine karşı daha ucuz ve lezzetli olan beyaz ay çekirdeğini ücretsiz dağıttı.

Tavas ilçesindeki beyaz ay çekirdeği üreticileri, son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı harekete geçti. İlk adım olarak kendi aralarında birleşen üreticiler, Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu'nu kurdu. 1500 üyesi bulunan Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, siyah ay çekirdeği ile mücadele etmek için ikinci adım olarak tanıtım atağı başlattı. Üreticiler üçüncü adım olarak ise ücretsiz dağıtılmak üzere aralarında 1,5 ton ay çekirdeği topladı. Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu ardından Denizli'nin en kabalalık 4 noktasında stant açıp, kent sakinlerine ücretsiz beyaz ay çekirdeği dağıtımına başladı. Üreticiler, kent sakinlerine, siyah Çin ay çekirdeğini değil, yerli ve milli olan beyaz ay çekirdeğini tercih etmelerini önerdi. Fiyatı daha ucuz ve lezzetli olan beyaz ay çekirdeğin tüketilmesini isteyen üreticiler, diğer ürünün ithal olduğu bilinmediği için tercih edildiğini söyledi.

Çekirdek üreticisi İsmail Şardaş, ithal çekirdek nedeniyle Türk üreticinin mağdur olduğunu, önlem alınmasını istedi. Beyaz ay çekirdeğinin, daha ucuz ve lezzetli olmasına rağmen, Çin ay çekirdeğinin piyasaya hakim olduğuna dikkati çeken Şardaş, "Çin ay çekirdeğine meydan okuyoruz. Tavaslı üreticiler olarak yerli ve milli olan çekirdeğimize sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, kendi çiftçisine ve ay çekirdeğimize sahip çıksın. Bizim çekirdeğimiz, Çin çekirdeğine karşı daha lezzetli ve ucuzdur. Aramızda 1,5 ton çekirdek topladık. Temizletip, paketlettik. Kurduğumuz stantlarda ücretsiz dağıtımını yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin paket dağıtacağız. Denizli bölgesi çekirdek üretiminde Türkiye genelinde yüzde 20'lik pazara sahip. 32 bin 500 ton üretim yapıldı, piyasaya sokulan Çin ay çekirdeği nedeniyle satışlarımız oldukça geriledi. Vatandaşlar siyah ay çekirdeğin Çin'den ithal edildiğini bilmiyor. Biz de yetkililerden ithal çekirdeğe karşı belli bir kota ya da vergi konmasını istiyoruz. Siyah çekirdeğin kilosu kalitesine göre 18 ile 22 lira arasında değişirken, bizim beyaz ay çekirdeğimiz ise kilosu 12 ile 13 lira arasında satılıyor" dedi.