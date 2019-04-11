HABER

Beyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de beyaz ay çekirdeği üreticileri, son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı tanıtım atağına geçti.

Beyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de beyaz ay çekirdeği üreticileri, son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı tanıtım atağına geçti. 1500 üreticinin oluşturduğu Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, kentin işlek noktalarında stantlar kurup siyah ay çekirdeğine karşı daha ucuz ve lezzetli olan beyaz ay çekirdeğini ücretsiz dağıttı.
Tavas ilçesindeki beyaz ay çekirdeği üreticileri, son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı harekete geçti. İlk adım olarak kendi aralarında birleşen üreticiler, Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu'nu kurdu. 1500 üyesi bulunan Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, siyah ay çekirdeği ile mücadele etmek için ikinci adım olarak tanıtım atağı başlattı. Üreticiler üçüncü adım olarak ise ücretsiz dağıtılmak üzere aralarında 1,5 ton ay çekirdeği topladı. Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu ardından Denizli'nin en kabalalık 4 noktasında stant açıp, kent sakinlerine ücretsiz beyaz ay çekirdeği dağıtımına başladı. Üreticiler, kent sakinlerine, siyah Çin ay çekirdeğini değil, yerli ve milli olan beyaz ay çekirdeğini tercih etmelerini önerdi. Fiyatı daha ucuz ve lezzetli olan beyaz ay çekirdeğin tüketilmesini isteyen üreticiler, diğer ürünün ithal olduğu bilinmediği için tercih edildiğini söyledi.
Çekirdek üreticisi İsmail Şardaş, ithal çekirdek nedeniyle Türk üreticinin mağdur olduğunu, önlem alınmasını istedi. Beyaz ay çekirdeğinin, daha ucuz ve lezzetli olmasına rağmen, Çin ay çekirdeğinin piyasaya hakim olduğuna dikkati çeken Şardaş, "Çin ay çekirdeğine meydan okuyoruz. Tavaslı üreticiler olarak yerli ve milli olan çekirdeğimize sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, kendi çiftçisine ve ay çekirdeğimize sahip çıksın. Bizim çekirdeğimiz, Çin çekirdeğine karşı daha lezzetli ve ucuzdur. Aramızda 1,5 ton çekirdek topladık. Temizletip, paketlettik. Kurduğumuz stantlarda ücretsiz dağıtımını yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin paket dağıtacağız. Denizli bölgesi çekirdek üretiminde Türkiye genelinde yüzde 20'lik pazara sahip. 32 bin 500 ton üretim yapıldı, piyasaya sokulan Çin ay çekirdeği nedeniyle satışlarımız oldukça geriledi. Vatandaşlar siyah ay çekirdeğin Çin'den ithal edildiğini bilmiyor. Biz de yetkililerden ithal çekirdeğe karşı belli bir kota ya da vergi konmasını istiyoruz. Siyah çekirdeğin kilosu kalitesine göre 18 ile 22 lira arasında değişirken, bizim beyaz ay çekirdeğimiz ise kilosu 12 ile 13 lira arasında satılıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Beyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağıBeyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağıBeyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağıBeyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağı

PARTNER62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz
Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)
ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyorÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.