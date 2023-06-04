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Beyaz saçları kapatmanın doğal yolları! Kimyasal saç boyalarına para vermenize gerek kalmıyor

04.06.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz saçlar yaş ilerledikçe artmasıyla birlikte kişinin kendini çok daha yaşlı hissetmesine neden olabiliyor. Özellikle kadınlar beyaz saçlarla mücadele için saç boyalarına başvuruyor. Ancak saçınızda kimyasal ürün kullanmak istemiyor ama beyaz saçları kapatmak istiyorsanız evde yapabileceğiniz doğal yollarda bulunuyor. İşte beyaz saçları kapatmanın doğal yolları...

Beyaz saçları kapatmanın doğal yolları! Kimyasal saç boyalarına para vermenize gerek kalmıyor

Beyaz saçlardan nasıl kurtulurum sorusu sıklıkla aratılan bakım konuları arasında yer alıyor. Saçlar, yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtımsal, fön, sıcak su gibi nedenlerle daha hızlı şekilde beyazlayabiliyor. Saçlarınızdaki beyazları kapatmak için kimyasal içerikli ürünler kullanmak istemiyorsanız, evde doğal yöntemlerle beyazlarınızdan kurtulabilirsiniz.

YEŞİL CEVİZ KABUĞU YÖNTEMİ

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1 litre suyun içine 5 adet kurutulmuş yeşil ceviz kabuğu atın ve 5 dakika kadar kaynatın. Saçlarınızı her gün bu su ile saç diplerinize masaj yaparak yıkayın 21 günün sonunda beyazlarınızın kapandığını göreceksiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI YÖNTEMİ

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Henüz beyaz saçınız çıkmadıysa önleyici olarak hindistancevizi yağı ile maske yapabilirsiniz. Düzenli olarak maske yaptığınızda, saçlarınız hem kaybettiği nemi geri kazanacaktır hem de beyazların çıkması gecikecektir. Bu maske için saçlarınıza dipten uca hindistancevizi yağı uygulayın. Bir gece beklettikten sonra ertesi sabah yıkayın. Beyazların azaldığını göreceksiniz.

BEKTAŞİ ÜZÜMÜ YÖNTEMİ

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Taze bektaşi üzümü suyu sıkılır 1 yemek kaşığı üzüm suyu, 1 çay kaşığı badem yağı ve birkaç damla limon suyu ile karıştırılarak saçlara düzenli olarak masaj yapılır.


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