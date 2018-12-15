Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: Mutabık kaldılar

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Bugün Başkan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki güvenlik endişeleri ve teröre karşı mücadele de dahil ikili meseleleri ele aldı. İki başkan, Suriye'de her iki ülkenin de güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyona devam etme konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardığı kaydedilmişti. Ayrıca iki liderin, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardığı belirtilmişti.

(AA)

