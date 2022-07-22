Dünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Dünyanın en önemli sorunlarından olan tahıl krizi Türkiye'nin arabuluculuğuyla sonlandı. Birçok ülke anlaşmayı ve Türkiye'yinin politikasını takdirle karşıladı. Tarihi imzayla ilgili bir açıklama da ABD'den geldi. Beyaz Saray, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı, Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.

"MÜKEMMEL BİR HABER"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haber olduğunu belirtti.

Draghi, İstanbul’da imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından imzalanan anlaşmalar, bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir." ifadesini kullandı.

Karadeniz limanlarında kalan milyonlarca ton tahıl üzerindeki blokajın kalkmasının, bunların düşük ve orta gelirli ülkelerin vatandaşlarına ulaşmasını sağlamanın küresel gıda krizinden kaçınmak için gerekli olduğunu vurgulayan Draghi, şunları kaydetti:

"Bu planın başarısı, bugün imzalanan anlaşmaların hızlı ve tam uygulanmasına bağlıdır. İtalya, son aylarda Birleşmiş Milletler’in (BM) merkezi rolünde Türkiye’nin ara buluculuk girişimini desteklemek için güçlü bir taahhütte bulundu. Bu anlaşmaların, Ukrayna için kabul edilebilir koşullarda barışı getirmesine yönelik somut umutlara doğru ilk adımı temsil etmesini umuyoruz."

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da katıldığı çevrim içi yayında, İstanbul'daki anlaşma haberini, "diyalog kanalını da açan iyi bir haber" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:



"İtalya; Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarındaki blokajın kaldırılması ve dünya çapında tahıl ihracatının sürdürülmesi konusunda yaptığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Bu sonuç, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü (Martin) Griffiths'in yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde elde edildi. Küresel gıda krizini azaltmak için önemli adım."

İtalyan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Twitter'daki paylaşımında, anlaşmaya ev sahipliği yapan Türkiye’ye çabalarından ötürü teşekkür ederek, bunun aylardır süren savaşta diyaloğa dönüş için ilk ve önemli bir adım olması temennisini dile getirdi.

İtalya Ziraatçılar Derneğince (Coldiretti) yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde Ukrayna’dan hayvan yeminde kullanılmak üzere 1,2 milyar kilogram mısırın İtalya'ya geleceği bildirildi.

Bunun dışında ekmek yapımı için buğday ve ayçiçek yağının da İtalya’ya geleceği belirtilen açıklamada, bütün bunların İstanbul'da imzalanan anlaşmanın olumlu etkileri olduğu ifade edildi.

İNGİLTERE ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde imzalanan anlaşmanın sağlanmasında Türkiye’nin rolünden övgüyle bahsetti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Truss, “Ukrayna’nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye’yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve müttefiklerinin bu noktaya ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İngiliz Bakan, “Şimdi bu anlaşma uygulanmalı. Rusya’nın sözlerinin eylemleri ile uyumlu olduğundan emin olmak için (gelişmeleri) izliyor olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Truss, “Uzun vadeli küresel güvenliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması için Putin, bu savaşa son vermeli ve Ukrayna’dan çıkmalıdır.” görüşünü paylaştı.

UKRAYNA TAKDİRLE KARŞILADI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) "tahıl meselesinin" çözümünde oynadıkları aktif rolü takdir ettiğini belirtti.

Sybiha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya değinerek, Ukrayna limanlarındaki engelin kaldırılmasına yönelik girişimin onaylandığını ifade etti.

Bu anlaşmanın tahıl ihracatı için insani bir koridor oluşturulmasına olanak sağlayacağına işaret eden Sybiha, "Küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım. 'Tahıl meselesinin' çözümünde BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

