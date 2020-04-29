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Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci: İkinci dalga kaçınılmaz

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 18:20 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, virüs ile mücadelenin ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı.

Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci: İkinci dalga kaçınılmaz

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, sivil toplum kuruluşu Washington DC Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği programa katıldı.

Aynı zamanda Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi olan Fauci, "Bu virüs bir anda yeryüzünden silinmeyecek, bu da demek oluyor ki Kovid-19 salgınında ikinci dalga kaçınılmaz. Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fauci, o zamana kadar alınacak önlemler ve geliştirilecek yöntemlerin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Salgının ikinci dalgasını nasıl ele alacağımız, kaderimizi belirleyecek. İkinci dalga gelene kadar, gereken tüm önlemler alınırsa iyi bir iş çıkarırız. Bu konuda başarısız olursak, kötü bir sonbahar ve kış geçiririz." dedi.

EYALETLERE VİRÜS ÖNLEMLERİ UYARISI

Bazı eyaletlerin virüs önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Fauci, "Eyaletler virüs önlemlerini gerektiğinden önce gevşetirse, bir iki haftaki önceki durumumuza geri döneriz. Ayrıca ölü sayımız da beklenenden daha fazla olur." diye konuştu.

Fauci, ikinci dalga geldiğinde vakaların temas izinin sürülmesinin ve enfekte kişilerin izole edilmesinin, en önemli faktör olacağının altını çizdi.

ABD, Kovid-19 vakaları ve ölümleri bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 13 bin 168 kişide virüse rastlanırken, 58 bin 368 kişi yaşamını yitirdi.

(AA)

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