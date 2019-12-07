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Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oturumlarına katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 01:20 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'e gönderilen mektuptan: "Bu soruşturmayı hemen şimdi bitirmelisiniz ve daha fazla oturum yaparak vaktinizi boşa harcamamalısınız" - "Azil maddelerinin Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından kabulü, Amerikan tarihindeki en adaletsiz, partizan yanı en yüksek ve anayasaya en aykırı azil girişimi olacaktır"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde yapılacak ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil oturumlarına katılmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'e bir mektup göndererek, komitedeki azil oturumlarına katılmayacaklarını bildirdi.

Mektupta, "Bildiğiniz üzere bu azil soruşturması tamamen mesnetsiz, ayrıca hukuki sürecin ve temel adaletin ilkelerini ihlal etmiştir. Buna rağmen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, komiteniz herhangi bir kanıt duymadan, azlin maddelerinin yazılmaya başlanması çağrısı yapmıştır." ifadelerine yer verildi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratların azil soruşturma ile zamanlarını boşa harcadığının savunulduğu mektupta, "Bu soruşturmayı hemen şimdi bitirmelisiniz ve daha fazla oturum yaparak vaktinizi boşa harcamamalısınız." şeklinde çağrıda bulunuldu.

Trump'ın, "Beni azledecekseniz hemen ve hızlıca yapın ki böylece Senato'da adil bir yargılama olsun." sözlerinin anımsatıldığı mektupta, "Azil maddelerinin Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından kabulü, Amerikan tarihindeki en adaletsiz, partizan yanı en yüksek ve anayasaya en aykırı azil girişimi olacaktır." görüşü paylaşıldı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesine göndermişti.

Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapacağını açıklamıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesinde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Donald Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

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Beyaz Saray Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi

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