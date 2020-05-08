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Beyaz Saray: Trump'ın bir yaveri koronavirüse yakalandı, başkana yapılan test negatif çıktı

08.05.2020 09:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Hogan Gidley, "Beyaz Saray sağlık birimi, yerleşkede görevli bir ordu mensubunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Daha sonra Başkan ve Başkan Yardımcısı'na da test yapıldı ve sonuçları negatif çıktı" dedi.

Beyaz Saray: Trump'ın bir yaveri koronavirüse yakalandı, başkana yapılan test negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Hogan Gidley, "Beyaz Saray sağlık birimi, yerleşkede görevli bir ordu mensubunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Daha sonra Başkan ve Başkan Yardımcısı'na da test yapıldı ve sonuçları negatif çıktı" dedi.

CNN'e göre adı açıklanmayan ve Çarşamba günü koronavirüs belirtileri göstermeye başlayan donanma mensubuna aynı gün test yapıldı.

Bu kişinin Beyaz Saray'da hastalığa yakalanan ikinci görevli olduğu belirtiliyor.

Mart'ta Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde görevli bir çalışanın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Bunun üzerine Pence ve eşine de test yapıldığı ve sonuçların negatif çıktığı duyurulmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'e koronavirüs testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı.

Mart başında Trump'ın Florida'daki özel kulübü Mar-a-Lago'da çalışan bir kişinin de koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.

Beyaz Saray'a giren herkesin ateşi ölçülüyor

Beyaz Saray'da yaklaşık iki aydır salgına karşı özel bir protokol uygulanıyor. Yerleşkeye giren herkesin ateşi ölçülüyor, Trump'ın çevresindeki kişilere de hızlı sonuç veren testler yapılıyor. Personele ise haftada bir test yapıldığı söyleniyor.

Beyaz Saray'daki yeni vaka, ABD'de sağlık uzmanlarının acele edilmemesi konusundaki uyarılarına rağmen salgında getirilen sınırlamaların aşamalı olarak kaldırılmaya başlandığı bir dönemde ortaya çıktı.

Trump Salı günü, insanların zarar göreceğini kabul etmesine rağmen sınırlamaları kaldıran eyalet valilerini övmüş "Bazı insanlar kötü mü etkilenecek? Evet. Ama ülkemizi açmak zorundayız, bir an önce açmak zorundayız" demişti.

Kamu sağlığı uzmanları ABD'nin büyük bölümünde Covid-19 vakaları ve ölümlerin tehlikeli bir şekilde tırmanmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Salgının odak noktalarından biri haline gelen New York'ta vaka sayısı yatay bir seyir izlemeye başlamıştı. Ancak New York'un dışarıda bırakıldığı veriler, ABD genelinde vaka ve ölümlerin hâlâ yükselişte olduğuna işaret ediyor.

ABD'de bugün itibariyle vaka sayısı bir milyon 300 bine, ölü sayısı da 77 bine yaklaşmış durumda.

Koronavirüs

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