Beyaz Saray'dan Bolton'ın tartışmalı kitabına "gizli bilgileri ifşa ediyor" uyarısı

Mektubunda, "kitapta büyük miktarda önemli gizli bilgiler olduğunu" savunan Knight, "Federal yasalar ve müvekkilinizin gizli bilgilere erişim sağlamak için imzaladığı gizlilik anlaşmaları gereği, söz konusu bilgiler silinmeden kitabın bu taslağı yayımlanamaz ya da kamuoyuna açıklanamaz." ifadesini kullandı.

ABD'de, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında çıkarmayı planladığı ve "Trump, Ukrayna yardımını Joe Biden ve oğlu hakkındaki soruşturmalara bağladı" ifadelerini içerdiği belirtilen kitabı hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Bolton'ın yıllar önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi temsilciliği için onay alamadığını anımsatan Trump, "Bolton bana, Senato'nun onayını gerektirmeyen bir iş için yalvardı. Birçok insanın 'bunu yapmayın efendim' demesine rağmen, ona iş verdim." ifadelerini kullandı.

Trump, Bolton'ın birçok hata yaptığını savunarak, "Onu dinleseydim şu ana kadar Altıncı Dünya Savaşı olurdu. Bolton şu anda görevde değil ve hemen edepsiz ve doğru olmayan bir kitap yazdı. Tüm özel ulusal güvenliği yazdı. Bunu kim yapar?" görüşünü paylaştı.

- Bolton'ın kitabı daha çıkmadan tartışmalara yol açtı

New York Times gazetesi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın yeni çıkacak kitabında, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmak istediğini yazdığını iddia etmişti.

Demokratlar, Bolton'ın Senato'da devam eden azil yargılamasında tanık olarak dinlenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaparken, Cumhuriyetçilerden ise karışık mesajlar gelmişti.