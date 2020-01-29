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Beyaz Saray'dan Bolton'ın tartışmalı kitabına "gizli bilgileri ifşa ediyor" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın avukatına gönderdiği mektupta, Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabının "önemli gizli bilgiler" içerdiğini ve bu bilgiler silinmedikçe kitabın yayımlanamayacağını belirtti - ABD Başkanı Donald Trump: - "Bolton bana, Senato'nun onayını gerektirmeyen bir iş için yalvardı. Birçok insanın 'bunu yapmayın efendim' demesine rağmen, ona iş verdim" - "Onu (Bolton) dinleseydim şu ana kadar Altıncı Dünya Savaşı olurdu. Bolton şu anda görevde değil ve hemen edepsiz ve doğru olmayan bir kitap yazdı"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, yakın zamanda yayımlamayı planladığı kitabının "önemli gizli bilgiler" içerdiğini belirterek, kitabın bu şekliyle yayımlanamayacağını kaydetti.

ABD'de, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında çıkarmayı planladığı ve "Trump, Ukrayna yardımını Joe Biden ve oğlu hakkındaki soruşturmalara bağladı" ifadelerini içerdiği belirtilen kitabı hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Erişim Yönetimi Direktörü Ellen Knight'ın, 23 Ocak'ta söz konusu kitap hakkında Bolton'ın avukatına gönderdiği mektup basına sızdı.

Mektubunda, "kitapta büyük miktarda önemli gizli bilgiler olduğunu" savunan Knight, "Federal yasalar ve müvekkilinizin gizli bilgilere erişim sağlamak için imzaladığı gizlilik anlaşmaları gereği, söz konusu bilgiler silinmeden kitabın bu taslağı yayımlanamaz ya da kamuoyuna açıklanamaz." ifadesini kullandı.

- Trump Twitter'dan Bolton'a yüklendi

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bolton'a yüklendi.

Bolton'ın yıllar önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi temsilciliği için onay alamadığını anımsatan Trump, "Bolton bana, Senato'nun onayını gerektirmeyen bir iş için yalvardı. Birçok insanın 'bunu yapmayın efendim' demesine rağmen, ona iş verdim." ifadelerini kullandı.

Trump, Bolton'ın birçok hata yaptığını savunarak, "Onu dinleseydim şu ana kadar Altıncı Dünya Savaşı olurdu. Bolton şu anda görevde değil ve hemen edepsiz ve doğru olmayan bir kitap yazdı. Tüm özel ulusal güvenliği yazdı. Bunu kim yapar?" görüşünü paylaştı.

- Bolton'ın kitabı daha çıkmadan tartışmalara yol açtı

New York Times gazetesi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın yeni çıkacak kitabında, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmak istediğini yazdığını iddia etmişti.

Demokratlar, Bolton'ın Senato'da devam eden azil yargılamasında tanık olarak dinlenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaparken, Cumhuriyetçilerden ise karışık mesajlar gelmişti.

Bazı Cumhuriyetçiler, Bolton'ın kitabıyla ilgili haberlerin iddia olmaktan öte bir anlam taşımadığını savunmuş, bazıları ise Bolton'ın tanık olarak çağrılmasından yana olduklarını açıklamıştı.

Trump, "Kitabın taslağını henüz görmedim ama orada söylenen şeyler doğru değil." değerlendirmesini yaparak, Bolton'ın iddialarını yalanlamıştı.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini savunan Pelosi, bunun Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde, 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

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