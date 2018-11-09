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Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyazıt'ta raydan çıktı. Olay nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi

Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı!

Bağcılar yönünde seyreden tramvay, henüz bilinmeyen bir nedenle Beyazıt tramvay durağında raydan çıktı.

Olay nedeniyle Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arası ulaşımda aksama meydana geldi.

Olayın hemen ardından bölgeye ulaşan Metro İstanbul'a bağlı ekipler, onarım çalışmasına başladı.

Bu arada, Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt- Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Sultanahmet-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Beyazıt tramvay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Artık bakım ve onarım yapılmıyor siz daha uyuyun, ülke raydan çıkıyor haberiniz yok
dün de yusufpaşa beyazıt arası çalışmadı iki gündür mağdur olduk 3. dünya ülkelerine döndk
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