Beyazlar için bu malzemeyi kullanın! Dakikalar içinde bembeyaz olacak...

Solmuş beyaz kıyafetleri kimyasallar kullanmadan beyazlatmanın 4 yolunu sizler için araştırdık. İşte 10 yıllık beyaz giysilerinizi bile ilk günkü parlaklığa kavuşturmanıza yardımcı olan doğal yöntemler.

EN İYİ BEYAZLATICI YANİ GÜNEŞTEN FAYDALANIN

Giysilerinizi yıkadıktan sonra bir çamaşır ipine asın ve güneşte kurumasını bekleyin. Güneş ışınları, hem çamaşır suyunun kokusunu ortadan kaldıracak hem de giysilerin renginin açılmasına yardımcı olacaktır.

LİMON SUYUNDAN FAYDALANIN

Limon suyu, beyaz giysilerinize yeni bir ışıltı veren mükemmel bir ağartıcıdır. Yarım bardak limon suyunu 1 bardak sıcak suya karıştırın. Bu karışımı beyaz giysilerin üzerine dökün ve bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün kıyafetleri çamaşır makinesinde yıkayın. Aradaki farkı hızlı bir şekilde göreceksiniz. Limon suyu aynı zamanda kıyafetlerdeki pas lekeleri için de oldukça etkilidir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE BİR DOZ SİRKE EKLEYİN

Zor lekelerin üstesinden gelen ve beyaz giysileri parlatan sirke, kıyafetlerinizin en yakın arkadaşı olacak. Beyaz giysilerinizi parlatmak için 1/4 bardak limon suyunu 1/2 bardak damıtılmış beyaz sirke ile karıştırarak bir çözelti hazırlayın. Bu solüsyonu ağartıcıya alternatif olarak kullanın. Kokan giysileriniz varsa, son durulama sırasında çamaşır makinesine 1 bardak sirke ekleyerek kokularını giderebilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT EKLEYİN

Karbonat doğal bir koku gidericidir, bu nedenle giysileriniz sadece daha parlak olmakla kalmaz, aynı zamanda onlara çok ferah bir his verir. Karbonat aynı zamanda hafif bir antiseptiktir, bu nedenle hem giysileriniz hem de çamaşır makineniz bakteri oluşumundan korunacaktır.



