KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Beyazlar için bu malzemeyi kullanın! Dakikalar içinde bembeyaz olacak...

Beyazlar için bu malzemeyi kullanın! Dakikalar içinde bembeyaz olacak...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Satın aldığımız beyaz giysiler belli bir zaman sonra hafif sarı bir renge dönebilirler. Onları nasıl tekrar parlak beyaz bir hale getireceğiniz konusunda fikriniz yoksa size yardımcı olabiliriz. İşte kimyasal kullanmadan beyaz giysileri ilk günkü tazeliğine kavuşturmanın yolları.

Beyazlar için bu malzemeyi kullanın! Dakikalar içinde bembeyaz olacak...

Solmuş beyaz kıyafetleri kimyasallar kullanmadan beyazlatmanın 4 yolunu sizler için araştırdık. İşte 10 yıllık beyaz giysilerinizi bile ilk günkü parlaklığa kavuşturmanıza yardımcı olan doğal yöntemler.

EN İYİ BEYAZLATICI YANİ GÜNEŞTEN FAYDALANIN

Giysilerinizi yıkadıktan sonra bir çamaşır ipine asın ve güneşte kurumasını bekleyin. Güneş ışınları, hem çamaşır suyunun kokusunu ortadan kaldıracak hem de giysilerin renginin açılmasına yardımcı olacaktır.

LİMON SUYUNDAN FAYDALANIN

Limon suyu, beyaz giysilerinize yeni bir ışıltı veren mükemmel bir ağartıcıdır. Yarım bardak limon suyunu 1 bardak sıcak suya karıştırın. Bu karışımı beyaz giysilerin üzerine dökün ve bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün kıyafetleri çamaşır makinesinde yıkayın. Aradaki farkı hızlı bir şekilde göreceksiniz. Limon suyu aynı zamanda kıyafetlerdeki pas lekeleri için de oldukça etkilidir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE BİR DOZ SİRKE EKLEYİN

Zor lekelerin üstesinden gelen ve beyaz giysileri parlatan sirke, kıyafetlerinizin en yakın arkadaşı olacak. Beyaz giysilerinizi parlatmak için 1/4 bardak limon suyunu 1/2 bardak damıtılmış beyaz sirke ile karıştırarak bir çözelti hazırlayın. Bu solüsyonu ağartıcıya alternatif olarak kullanın. Kokan giysileriniz varsa, son durulama sırasında çamaşır makinesine 1 bardak sirke ekleyerek kokularını giderebilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT EKLEYİN

Karbonat doğal bir koku gidericidir, bu nedenle giysileriniz sadece daha parlak olmakla kalmaz, aynı zamanda onlara çok ferah bir his verir. Karbonat aynı zamanda hafif bir antiseptiktir, bu nedenle hem giysileriniz hem de çamaşır makineniz bakteri oluşumundan korunacaktır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...
Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Bu yöntemlerle karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz! Tarçın, sirke ve...
Bu yöntemlerle karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz! Tarçın, sirke ve...
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Hepimiz yapıyoruz ama bakın neye sebep oluyor!
Hepimiz yapıyoruz ama bakın neye sebep oluyor!
Sakın ihmal etmeyin! Duştan çıktıktan sonra bunları yapmazsanız...
Sakın ihmal etmeyin! Duştan çıktıktan sonra bunları yapmazsanız...
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şaşkına döneceksiniz! Bu yöntem banyonuzu 30 saniyede pırıl pırıl yapacak!
Bu yöntem için sadece 30 saniyeye ihtiyacınız var
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...
Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...
Çözünen eti sakın bir daha dondurmayın! Zehirlenmemek için...
Çözünen eti sakın bir daha dondurmayın! Zehirlenmemek için...
Artık eviniz hep düzenli olacak! Bu tüyolar hayatınızı kolaylaştıracak...
Artık eviniz hep düzenli olacak! Bu tüyolar hayatınızı kolaylaştıracak...
Tatile çıkmadan önce bunları yapmayı unutmayın! Pişman olmamak için...
Tatile çıkmadan önce bunları yapmayı unutmayın! Pişman olmamak için...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.