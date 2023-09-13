Beyazlayan saçlarınızı kapatan mucizevi kür! Artık boyaya gerek kalmadı!

Beyazlamış saçlar birçoğumuzun hayatındaki sorunlardan biridir. Saç beyazlaması yaşlılık belirtileri arasında yer alır. Kimi insanlar beyaz saçlardan rahatsız olurken bazı insanlar da saçlara düşen akların olgunluk ve çekicilik getirdiğini düşünür. Boya işlemi ile kapatılan beyazlık, bir süre sonra saçın uzaması ile beraber yeniden kendini gösterir. Saçlarınızı devamlı boyaya maruz bırakmak istemiyorsanız bu tarifler tam size göre.

PATATES KÜRÜ

Beyazlayan saçları herhangi bir kimyasal madde kullanmadan siyah rengine döndürebilmek için uygulanması gereken yöntemlerin başında şüphesiz patates kürü gelmektedir.

Patates kabuğunun içerisinde yer alan “katekolaz” maddesi saçların renk almasına yardımcı olurken, patates kürü ile saçlarınızın renk almasını sağlayabilmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor;

İlk olarak patateslerinizin kabuklarınızı güzelce yıkayın. Yıkama işlemini tamamladıktan sonra patateslerin kabuklarını soyun ve kabukları uygun boyuttaki bir tencerenini içerisine alın.

Patates kabuklarını tencere içerisine aldıktan sonra tencerenin içerisine suyu doldurun ve 30 dakika kadar bu şekilde kaynamasını sağlayın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra patates kabuk suyunu güzelce süzün. Uygun bir sprey şişesinin içerisine aldıktan sonra soğuyan patates kabuğu suyunu temiz saçınıza saçlarınıza sıkın. Haftada 2 - 3 kez düzenli olarak uygulamayı ihmal etmeyin.

CEVİZ KABUĞU KÜRÜ

Ceviz, yeşil kabuklarının elleri karartması ile de bilinir. Bu etkiden saçlarınıza da fayda sağlayabilirsiniz. İşte tarifi:

Malzemeler:

3 adet ceviz kabuğu

Yarım fincan zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru maya

Uygulama:

Saç beyazlamasına ceviz kabuğu önerimizi uygulamak için öncelikle ceviz kabukları haşlanır. Ceviz kabuğunun faydaları sayesinde daha genç görüneceksiniz.

Haşlanan suyun içine yarım fincan zeytinyağı eklenir ve karıştırılır.

Son aşamada 1 tatlı kaşığı kuru maya eklenir.

Tüm karışım kuru saçlara uygulanır ve en az 2 saat beklenir.

Saçları durulama aşamasında şampuan kullanabilirsiniz.

Saç beyazlaması kesin çözüm önerilerinden biri de ceviz kabuğu kürüdür.

Bu kürü her ay 1 defa uygulayarak saçların doğal rengini koruyabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE LİMON SUYU

Hindistan cevizi yağı ve limon suyu karışımı saçı koyulaştıracak reaksiyona neden olurlar.

Limon, asidik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kepek tedavisine yardımcı olur. Saç dökülmelerine karşı korur.

Hindistan cevizi yağı, saç derisini besler ve her bir saç telinize nem verir. Saç kırılmalara karşı daha güçlü ve sağlıklı olur.

Hindistan cevizi yağı ile 1 kaşık limon suyunu karıştırın. Nazikçe saç derisine masaj yaparak uygulayın.

1 saat bekledikten sonra hafif bir şampuan ile yıkayın. Bunu düzenli olarak saç derinize uygulamanız etkili sonuçlar almanızı sağlar.



