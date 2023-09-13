KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Beyazlayan saçlarınızı kapatan mucizevi kür! Artık boyaya gerek kalmadı!

    Beyazlayan saçlarınızı kapatan mucizevi kür! Artık boyaya gerek kalmadı!

    13.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Beyazlayan saçlar bazen stres kaynaklı olabiliyorken bazen de ırsi olabiliyor. Günlük yaşantıyı zorlayabilen genç yaşta beyazlayan saçlar için artık boya kullanmanıza gerek yok. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve kesin çözüm sunan kürleri sizler için hazırladık. İşte o mucizevi tarif...

    Beyazlamış saçlar birçoğumuzun hayatındaki sorunlardan biridir. Saç beyazlaması yaşlılık belirtileri arasında yer alır. Kimi insanlar beyaz saçlardan rahatsız olurken bazı insanlar da saçlara düşen akların olgunluk ve çekicilik getirdiğini düşünür. Boya işlemi ile kapatılan beyazlık, bir süre sonra saçın uzaması ile beraber yeniden kendini gösterir. Saçlarınızı devamlı boyaya maruz bırakmak istemiyorsanız bu tarifler tam size göre.

    PATATES KÜRÜ

    Beyazlayan saçları herhangi bir kimyasal madde kullanmadan siyah rengine döndürebilmek için uygulanması gereken yöntemlerin başında şüphesiz patates kürü gelmektedir.

    Patates kabuğunun içerisinde yer alan “katekolaz” maddesi saçların renk almasına yardımcı olurken, patates kürü ile saçlarınızın renk almasını sağlayabilmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor;

    ezgif.com-webp-to-jpg (1)

    İlk olarak patateslerinizin kabuklarınızı güzelce yıkayın. Yıkama işlemini tamamladıktan sonra patateslerin kabuklarını soyun ve kabukları uygun boyuttaki bir tencerenini içerisine alın.

    Patates kabuklarını tencere içerisine aldıktan sonra tencerenin içerisine suyu doldurun ve 30 dakika kadar bu şekilde kaynamasını sağlayın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra patates kabuk suyunu güzelce süzün. Uygun bir sprey şişesinin içerisine aldıktan sonra soğuyan patates kabuğu suyunu temiz saçınıza saçlarınıza sıkın. Haftada 2 - 3 kez düzenli olarak uygulamayı ihmal etmeyin.

    CEVİZ KABUĞU KÜRÜ

    Ceviz, yeşil kabuklarının elleri karartması ile de bilinir. Bu etkiden saçlarınıza da fayda sağlayabilirsiniz. İşte tarifi:

    Malzemeler:

    3 adet ceviz kabuğu
    Yarım fincan zeytinyağı
    1 tatlı kaşığı kuru maya

    sac-beyazlamasina-iyi-gelen-6-bitkisel-cozum-9

    Uygulama:

    Saç beyazlamasına ceviz kabuğu önerimizi uygulamak için öncelikle ceviz kabukları haşlanır. Ceviz kabuğunun faydaları sayesinde daha genç görüneceksiniz.
    Haşlanan suyun içine yarım fincan zeytinyağı eklenir ve karıştırılır.
    Son aşamada 1 tatlı kaşığı kuru maya eklenir.
    Tüm karışım kuru saçlara uygulanır ve en az 2 saat beklenir.
    Saçları durulama aşamasında şampuan kullanabilirsiniz.
    Saç beyazlaması kesin çözüm önerilerinden biri de ceviz kabuğu kürüdür.
    Bu kürü her ay 1 defa uygulayarak saçların doğal rengini koruyabilirsiniz.

    HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE LİMON SUYU

    ezgif.com-webp-to-jpg (2)

    Hindistan cevizi yağı ve limon suyu karışımı saçı koyulaştıracak reaksiyona neden olurlar.
    Limon, asidik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kepek tedavisine yardımcı olur. Saç dökülmelerine karşı korur.
    Hindistan cevizi yağı, saç derisini besler ve her bir saç telinize nem verir. Saç kırılmalara karşı daha güçlü ve sağlıklı olur.
    Hindistan cevizi yağı ile 1 kaşık limon suyunu karıştırın. Nazikçe saç derisine masaj yaparak uygulayın.
    1 saat bekledikten sonra hafif bir şampuan ile yıkayın. Bunu düzenli olarak saç derinize uygulamanız etkili sonuçlar almanızı sağlar.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Onlarsız olmaz! İnsanın canına can katan en eğlenceli burçlar belli olduOnlarsız olmaz! İnsanın canına can katan en eğlenceli burçlar belli oldu
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Nankörler! İşte ikinci şansı hak etmeyen burçlarNankörler! İşte ikinci şansı hak etmeyen burçlar
    Anahtar Kelimeler:
    saç bakımı evde saç bakımı beyaz saç alara mon siyah saç beyazlaması

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

    Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

    Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

    Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

    Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.