Beykoz Adayı Murat Aydın: “Beykoz çok değerlenecek, burada yerini satan kaybeder”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu’da Ordu Mesudiye Çukurulan Mahallesi Derneği’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, “Beykoz çok değerlenecek, burada yerini satan kaybeder” dedi. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne çok kısa bir süre kala AK Parti’nin Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aydın, bu bağlamdaki temasları çerçevesinde Çubuklu’da Ordu Mesudiye Çukurulan Mahallesi Derneği’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, derneği ziyaretinden önce mahalle sakinlerine seslendi, ardından derneğin yanında bulunan bir esnafa uğradı, kendisiyle sohbet etti. Daha sonra dernekte kendisini bekleyen vatandaşlarla buluşan Aydın, burada büyük bir coşkuyla karşılandı. Programa Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beykoz’da hayata geçirmeyi planladığı projelerinden bahseden Aydın, “Beykoz’da çok ciddi avantajlar var, burası çok bereketli bir yer ve çok değerlenecek, burada yerini satan kaybeder” dedi.

“Beykoz çok değerlenecek, burada yerini satan kaybeder”

Gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden bahseden Murat Aydın, “Biz burada yaşam kalitesini artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İmar konusunda şunu bilin, tavrımız çok net, ya herkese ya hiç. Burada eğitim, ulaşım, kültür-sanat, ticaret ve ekonomiyle ilgili çok ciddi avantajlar, potansiyeller var. Bunların harekete geçirilmesi gerekiyor. Tepeüstü’ndeki Paşabahçe Devlet Hastanesini yenileyeceğiz, yeni ve tam kapasiteli bir hastahane yapacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıl içerisinde onu bitirmeyi hedefliyoruz. Mevcut devlet hastanesini, Paşabahçe Camisi’ni, o bölgeyi yeniden ele alacak, planlayacağız. Şişecam’a gidip, ‘Siz burada doğdunuz, buradan para kazandınız, lütfen tekrar buraya gelin’ diyeceğiz. Diğer camcı, cam ile ilgilenen kişilerle birlikte, Türkiye’de hediyelik eşya, turistik eşya ve sanat eseri olarak Paşabahçe camın satış merkezi haline gelsin diye bir başlangıç yapacağız. Böyle küçük şeyler burada inanılmaz büyüklükte potansiyel doğurabilir, çünkü Beykoz bereketli bir yer. Turizm, turizme bağlı ticaret, okullarımız, zaman içerisinde yurtlar, sporun merkezi, kent tarımı, Elmalı Barajı’nın etrafında kuracağımız bahçede yapacağımız bilimsel çalışmalar, spora yönelik çalışmalar, o barajın spora ve gençlere açılması, o bahçenin içerisinde küçükbaş hayvanların bir kısmının bulunması, Riva Havzası’nın, Göksu Havzası’nın temizlenmesi, Hz. Yuşa Türbesi’nin oraya düşündüğümüz projenin hayata geçirilmesi, 24 saat açık mekanların oluşturulması, buraların turizme kazandırılması, bunların tümü, buraları aklın alamayacağı kadar değerli kılacak yatırımlar olacaktır. Tabii tüm bunlar zamanla olacak. O halde bu demek oluyor ki burada yerini satan kaybeder” dedi.

Ordu Mesudiye Çukurulan Mahallesi Derneği’nde düzenlenen program, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.

