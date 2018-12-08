Beykoz'da soyguncu baltayı taşa vurdu

Olay, saat 19.00 sıralarında Beykoz Sait Molla Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki K.K. isimli soyguncu akşam saatlerinde yüzüne maske takarak elindeki silahla kuyumcuya geldi. Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu ellerine havaya kaldırarak paniklemeden ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmaları başarılı olmayınca kuyumcu, soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp üzerine atladı. Silahı tutarak uzun süre soyguncunun elinden almaya çalışan kuyumcu, bir süre sonra soyguncuyu yere yatırarak yakaladı. Olayı gören kuyumcunun komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kuyumcu etkisiz hale getirdiği şüpheliyi polise teslim etti. Polis çıkan arbedede yaralanan şüpheli tedavi için Beykoz Devlet Hastanesi'ne ardından da polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen ekipler dükkanda inceleme yaptı.

Olayı anlatan görgü tanığı, “Bir iki el silah sesi duydum. Baktım kuyumcu içeride boğuşuyor. Ondan sonra o etkisiz hale geldi, bende içeriye girdim ve polisi çağırdılar. Silahı yere atmışlar vurulan yok. Soygun yapmak isteyen kişiyi kuyumcu dövdü” diye konuştu.

(İHA)

