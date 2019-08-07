BEYKOZ'DA DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Beykoz Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden devam edecek.

Özyurt'un ailesi ve akrabaları çabuklu sahilinde bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıta ekipleri

-Mustafa Özyurt ailesi ve yakınları beklemesi

-Sahilden detaylar

