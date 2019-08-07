HABER

BEYKOZ'DA DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 01:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA Beykoz Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Beykoz Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden devam edecek.
Özyurt'un ailesi ve akrabaları çabuklu sahilinde bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------
-Zabıta ekipleri
-Mustafa Özyurt ailesi ve yakınları beklemesi
-Sahilden detaylar

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
Yakalanmamak için lüks villayı kiralamışlar!Yakalanmamak için lüks villayı kiralamışlar!
GÜNCELLEME 2- Yıldırım orman yangınına yol açtıGÜNCELLEME 2- Yıldırım orman yangınına yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da villaya sahte içki operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yakalanmamak için lüks villayı kiralamışlar!

Hakkari'de gri listede yer alan Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

Evinden ayrıldı ve geri dönmedi! Genç kız aranıyor

Bayburt'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bu kez Bayburt! Askerler hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.