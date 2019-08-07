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Beykoz'da denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 03:08 | Son Güncelleme

BEYKOZ Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi.

Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İstanbul,(DHA) BEYKOZ Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden devam edecek. Özyurt'un ailesi ve akrabalarının Çubuklu Sahilinde bekleyişi sürüyor.

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