Beykoz'da iş merkezinde yangın

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çubuklu Mahallesi Boğaziçi Caddesi üzerindeki 7 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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