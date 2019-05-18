HABER

Beykoz'da iş merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çubuklu Mahallesi Boğaziçi Caddesi üzerindeki 7 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

PARTNERKırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı! Kırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı!
Şehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralıEsenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.