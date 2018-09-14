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Beykoz'da market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:35 | Son Güncelleme

Beykoz'da market soygunu

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da silahlı bir kişi, girdiği marketten yaklaşık 8 bin lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'ndeki markete gelen silahlı kişi, tehdit ettiği kadın kasiyerin başına silahın kabzasıyla vurdu.

Soyguncu daha sonra kasada bulunan yaklaşık 8 bin lirayı alarak kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Markete gelen polis ekipleri, kasiyerin ifadesine başvurdu.

Marketteki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Kasiyerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz silahlı soygun

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