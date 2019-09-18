HABER

Beykoz'da orman yangını(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 01:56 | Son Güncelleme

BEYKOZ Anadolu Kavağı'ndaki bir askeri alanın yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beykoz'da orman yangını(1)

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) BEYKOZ Anadolu Kavağı'ndaki bir askeri alanın yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri saat 00.00 sıralarında başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan askeri görevliler de olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşların yangının meydana geldiği yerde el fenerli şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ise polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Yangını soğutma çalışması sürüyor.

Beykoz'da orman yangını(1)Beykoz'da orman yangını(1)Beykoz'da orman yangını(1)Beykoz'da orman yangını(1)

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Yabancı ve Türk rehberler 'çöp' topladıYabancı ve Türk rehberler 'çöp' topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kafede oturuyorlardı, dehşeti yaşadılar!

Kafede oturuyorlardı, dehşeti yaşadılar!

İstanbul Beykoz'da korkutan orman yangını!

Beykoz'da korkutan orman yangını!

Büyük vicdansızlık! Çuvala koyup, kuyuya attılar

Büyük vicdansızlık! Çuvala koyup, kuyuya attılar

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ayvalık’ta 73 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Ayvalık’ta 73 düzensiz göçmen yakalandı!

Dev operasyon! 13 adrese eş zamanlı baskın: 17 gözaltı

Dev operasyon! 13 adrese eş zamanlı baskın: 17 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.