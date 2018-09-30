Beykoz'da şiddetli yağış

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı Kemal Özman, neredeyse her yağmurda bu sıkıntıları yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

Cadde üzerinde bazı noktalarda dereden taşan sular ulaşımı engellerken, itfaiye ve İBB'ye bağlı ekiplerin, suyun tahliyesinin yanı sıra iş yeri ya da evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu arada vatandaşlara ait bahçe ve seralardaki ürünlerin de sel nedeniyle zarara uğradığı görüldü.

"Biz bu derelerin artık ıslah olmasını istiyoruz. Ben yağmurla uyandım zaten, bir anda derenin çoğalmasıyla birçok arayan mahallelimiz oldu. İşin açıkçası her tarafa da yetişemedik. Bir evde mahsur kalan 3 kişi var. Sabah 06.30'dan beri onları oradan çıkaramıyoruz. Benim devletten tek bir istirhamım var, bu dereleri ıslah edelim. Her zaman bu sel felaketi yaşanacak, bir daha yağmur yağacak, bir daha yaşanacak. Riva yolu üzerinde bana bağlı bir köyüm daha var, orası da buradan beter şu anda. Çok kötü bir durumdayız."

- "Uyuyan çocukları kurtarmasak, ev 5 dakika sonra suyla dolacaktı"

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Taner Bal da şiddetli yağışın sabahın erken saatlerinde başladığını, bunun üzerine derenin taşmaya başladığını söyledi.

Yolun alt kısmında amcalarının yaşadığını dile getiren Bal, bunun üzerine dışarı çıkarak, aşağı kesimlere doğru inmeye başladıklarını ifade etti.

Bal, derenin hemen yanında bulunan 2-3 evin içerisinde uyuyan çocukların bulunduğunu, bunun üzerine suyla dolmuş eve girerek, mahsur kalanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti: