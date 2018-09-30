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Beykoz'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış nedeniyle taşan Mahmut Şevket Paşa Deresi, içinden geçtiği mahallede su baskınlarına neden oldu - Bazı vatandaşlar, evlerini basan su nedeniyle mahsur kalırken, komşularının çabasıyla kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşan Mahmut Şevket Paşa Deresi, içinden geçtiği mahallede su baskınlarına neden oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan ev, okul ve iş yerlerini su bastı.

Bazı vatandaşlar, evlerini basan su nedeniyle mahsur kalırken, komşularının çabasıyla kurtarıldı.

Öte yandan dere kenarında bulunan bazı evlerde de vatandaşların mahsur kaldığı ve kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

Bu arada vatandaşlara ait bahçe ve seralardaki ürünlerin de sel nedeniyle zarara uğradığı görüldü.

Dere boyunca ilerleyen Mahmut Şevket Paşa Caddesi üzerinde bulunan bazı köprüler de sel nedeniyle zarar gördü.

Cadde üzerinde bazı noktalarda dereden taşan sular ulaşımı engellerken, itfaiye ve İBB'ye bağlı ekiplerin, suyun tahliyesinin yanı sıra iş yeri ya da evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

- "Bu derenin artık ıslah olması lazım"

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı Kemal Özman, neredeyse her yağmurda bu sıkıntıları yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bu derelerin artık ıslah olmasını istiyoruz. Ben yağmurla uyandım zaten, bir anda derenin çoğalmasıyla birçok arayan mahallelimiz oldu. İşin açıkçası her tarafa da yetişemedik. Bir evde mahsur kalan 3 kişi var. Sabah 06.30'dan beri onları oradan çıkaramıyoruz. Benim devletten tek bir istirhamım var, bu dereleri ıslah edelim. Her zaman bu sel felaketi yaşanacak, bir daha yağmur yağacak, bir daha yaşanacak. Riva yolu üzerinde bana bağlı bir köyüm daha var, orası da buradan beter şu anda. Çok kötü bir durumdayız."

- "Uyuyan çocukları kurtarmasak, ev 5 dakika sonra suyla dolacaktı"

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Taner Bal da şiddetli yağışın sabahın erken saatlerinde başladığını, bunun üzerine derenin taşmaya başladığını söyledi.

Yolun alt kısmında amcalarının yaşadığını dile getiren Bal, bunun üzerine dışarı çıkarak, aşağı kesimlere doğru inmeye başladıklarını ifade etti.

Bal, derenin hemen yanında bulunan 2-3 evin içerisinde uyuyan çocukların bulunduğunu, bunun üzerine suyla dolmuş eve girerek, mahsur kalanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ağabeyimle evlere dağıldık. Camları kırdık kurtarabildiklerimiz insanları kurtardık. 5 dakika daha suyun içinde kalsalardı çocuklar boğulurdu, çünkü uyuyorlardı. Dere dibinde bulunan ahırda bir sürü hayvanı sular içinden çıkardık. Suyun içinden köylülerin yardımıyla 3 araba çıkardık. Bu arabalar tam köprüyü tıkayacak arabalardı. Sabah onları çıkardık. Biz bu olayı 2006'da yaşamıştık. Yine bu şekilde oldu. Artık biz bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu dereler belli yere kadar geniş şekilde geliyor ama belli bir noktadan sonra daralma oluyor. Daralma olunca haliyle tıkanıyor."

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