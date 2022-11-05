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Beylikdüzü metrobüs durağında katledilmişti! Genç kadının tabutunu kadınlar taşıdı

05.11.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü metrobüs durağında 2 gün önce 37 yaşındaki Neriman Sakallı, Sadrettin Özdemir tarafından silahla vurularak öldürülmüş, Özdemir de aynı silahla intihar etmişti. Sakallı’nın cansız bedeni, memleketi Tunceli’de kadınlar tarafından omuzda taşınarak gözyaşları arasında toprağa verildi. İlçeye köy ve dışarıdan gelen kadınlar tepki göstererek, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Olay, 3 Kasım’da İstanbul Beylükdüzü metrobüs durağında meydana geldi. Sadrettin Özdemir, Neriman Sakallı ile tartışmaya başladı. Sakallı kaçmaya çalıştı. Ancak peşinden koşan Özdemir, yakaladığı Sakallı'yı silahla vurdu. Saldırgan aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sadrettin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybederken Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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'KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN'

Yapılan otopsinin ardından Neriman Sakallı’nın naaşı Tunceli’ye getirildi. Karayolu ile Çemişgezek ilçesine götürülen Sakallı’nın cansız bedeni Kırklar Cemevi'ne götürüldü. Burada kadın arkadaşları, köylüleri ve sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreninde Sakalli'nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. İlçeye köy ve dışarıdan gelen kadınlar tepki göstererek, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

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(DHA)

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Beylikdüzü

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