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Beylikdüzü Metrobüs'te korkunç anlar! HES kodu olmadığı için alınmayınca dehşet saçtılar

14.03.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü Metrobüs'te korkunç anlar! HES kodu olmadığı için alınmayınca dehşet saçtılar

İstanbul Beylikdüzü'nde HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan kişi dehşet saçtı. Alkollü olduğu belirlenen 2 kişi, metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişelerle vatandaşlara ve güvenlik görevlilerine saldırdı.

Beylikdüzü'nde iddiaya göre alkollü oldukları belirtilen 2 kişi, HES kodları olmadığı için metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişe ile dehşet saçtı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlara ve güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldıran 2 kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Olay, 12 Mart Cuma günü saat 13.30 sıralarında Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde durağa gelen Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından durağa alınmayan 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı. Saldırgan iki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip, ambulans çağırdı. Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"KADINLARA, GÜVENLİKLERE SALDIRDI"

Yaşananları gören Murat Çakır şunları söyledi: "Kadınlara, vatandaşlara ve güvenliklere saldırdı. Saldırdığı vatandaş, bunları dövdü. Alkollü ve HES kodları olmadığı için de içeri almadılar. Kırdıkları şişe güvenliğe saldırdılar. Sonra zaten polisler geldi."

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DHA

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