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Beylikdüzü Migros AVM çalışma saatleri: Beylikdüzü Migros AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

24.11.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 senesinde açılan Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi, İstanbul’un Avrupa Yakasına bağlı Beylikdüzü ilçesinde yer alır. Alışveriş merkezi içerisinde kadın giyimden erkek giyime, takıdan kozmetiğe, yeme içme yerlerinden 5M Migros hipermarkete kadar birçok farklı hizmet veren mağaza ve dükkân bulunur. Beylikdüzü’nün odak noktası olarak kabul edilen alışveriş merkezi toplam üç kattan oluşur. Peki, Beylikdüzü Migros AVM hangi günler hizmet veriyor?

Beylikdüzü Migros AVM çalışma saatleri: Beylikdüzü Migros AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bünyesinde toplam 130 farklı mağaza barındıran Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi, alışveriş severlerin buluşma noktalarından biridir. Ayrıca AVM içerisinde mağazaların yanı sıra birçok etkinlik de sunulur. Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi’nin açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla aynıdır. Ancak AVM içerisinde hizmet veren mağazaların mesai saatlerinde farklılık görülebilir. Peki, Beylikdüzü Migros AVM mesai saatleri nedir?

Beylikdüzü Migros AVM çalışma saatleri nedir?

Beylikdüzü Migros AVM haftanın her günü kesintisiz bir şekilde gelen misafirlerine hizmet verir. İstanbul’un en büyük Migros Hipermarketi bu alışveriş merkezi içerisindedir. Beylikdüzü Migros AVM çalışma saatleri genellikle sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. Alışveriş merkezi içerisinde hizmet sunan mağazaların açılış ve kapanış saatleri mağazadan mağazaya değişebilir.

Beylikdüzü Migros AVM saat kaçta açılıyor?

Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi içerisinde ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğiniz doktor odası ve bebek odası mevcuttur. Ayrıca engelli misafirler için tekerlikli sandalyeler, çocuk oyun alanı, kuaför, elektronik eşya, eczane gibi hizmetler de bulunur. Beylikdüzü Migros AVM açılış saati genellikle sabah 10.00’dur. AVM içerisinde yer alan mağazaların mesaiye başlama saatlerinde farklılık olabilir.

Beylikdüzü Migros AVM saat kaçta kapanıyor?

Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi hem gündüz hem de akşam saatlerinde hizmet verir. AVM içerisinde bulunan mağazalar, öğle arasında da kesintisiz bir şekilde gelen misafirlerine yardımcı olurlar. Beylikdüzü Migros AVM kapanış saati gece 22.00’dır. Alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların ve dükkânların kapanış saatleri verdikleri hizmete göre değişebilir. AVM, dönem dönem misafirleri için kampanyalar yapar. Bu kampanyaları alışveriş merkezinin resmî web sitesine girerek takip edebilirsiniz.

Beylikdüzü Migros AVM hafta sonu açık mı?

Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi haftanın yedi günü de açıktır. Hem hafta içi hem de hafta sonu aynı mesai saatleri içerisinde gelen misafirlerine hizmet verir. Beylikdüzü Migros AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati, hafta içi çalışma saatleri ile benzerdir. Ancak AVM içerisinde bulunan mağazaların hafta sonu çalışma saatlerinde değişiklik gözlenebilir. Beylikdüzü Migros AVM hafta sonu çalışma saatleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Beylikdüzü Migros AVM dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerinde de açıktır. AVM içerisindeki mağazaların bayram ve tatil günlerindeki mesai saatlerinde farklılık olabilir.

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