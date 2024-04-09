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  4. Beylikdüzü'nde dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki karısını sokakta defalarca bıçakladı

Beylikdüzü'nde dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki karısını sokakta defalarca bıçakladı

09.04.2024 00:55
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Beylikdüzü'nde bir şahıs, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki karısını sokakta defalarca bıçakladı

Beylikdüzü'nde sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu eşini defalarca bıçakladı. Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca kez bıçakladı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Murat B.'nin eşini defalarca bıçakladığı, vatandaşların ise şahsı ikna etmeye çalıştığı görüldü.

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Öte yandan, ağır yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede üç kez kalbinin durduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü boşanma dehşet
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