Beylikdüzü'nde otoparktan çıkamayan adam çılgına döndü, aracı tekmeledi

Olay Beylikdüzü Yakuplu Sahili'nde meydana geldi. Kenan Özgenç, eşi ve çocuklarıyla sahile gitti. Otoparkta yer bulamayan Özgenç, otomobilini başka bir otomobilin arkasına park edip cama da acil bir duruma karşı telefon numarasını bıraktı. Özgenç bir süre sonra gelen telefonla şok oldu. Özgenç'in iddiasına göre kendisini arayan M.Z.Ç., "Aracını parçaladım gel çek" dedi. Otomobilinin yanına giden Özgenç, bagaj kapağının tekmelendiğini, aynasının kırıldığını ve üzerine tükürüldüğünü gördü. Aracında hasar oluşan Özgenç ile aracını hatalı park nedeniyle çıkaramayan M.Z.Ç., arasında tartışma çıktı. Kenan Özgenç'in cep telefonuyla o anları görüntüledi . Görüntülerde, M.Z.Ç.'nin, "Arabayı çek, çabuk" dediği duyuluyor. Özgenç'in benim numaram yazılı demesi üzerine M.Z.Ç., "Hasta bekliyor, çek" diye karşılık veriyor. "Arabama ne yapmışsınız" diyen Özgenç'e, M.Z.Ç., "Hiçbir şey yapmadım, az bile yaptım" karşılığını veriyor. Olay sonrası Özgenç, otomobilinde 6-7 bin lira hasar meydana geldiği belirterek şikayetçi oldu.

"ARACIN YANINA GİTTİM, BAĞIRMAYA BAŞLADI" Kenan Özgenç, "Aracımı otoparka bir yere park ettim. Park ettiğimde yanımdaki aracın çıkamayacağını düşündüğüm için ön cama telefon numaramı bıraktım. Daha sonra o bölgeden ayrılırken bir telefon geldi, araca yakındım. Telefonu açtım bana, 'Gel aracını parçaladım, gel çek buradan" gibi bir telefon geldi. Telefonu kapatıp, eşime 'sen yavaş gel ben aracı çekmeye gidiyorum, işi varmış, acil çıkması gerekiyormuş' dedim. Aracın yanına gittim, adam orada bağırmaya başladı. Hakaret demeyeyim de, bağırıyordu, 'ağabey özür dilerim, kusura bakmayın, hata benim' dedim. Arabaya oturdum, tam çalıştıracağım sağ aynanın kırık olduğunu gördüm. Araçtan indim, arka sol tamponum tekmelendiğini, bagaj kapağımın tekmelendiğini gördüm. İndim aynam kırılmış, arabaya tükürülmüş. Orada tartışmaya başladık. Kesinlikle küfür ve argo içerikli kelimeler kullanmadım. Zaten videolarımda görülüyor. Israrla 'çek arabanı, çık buradan' diyor, 'bu yaptığınız yanlış, bu şekilde gidemezsiniz' dedim. 'Hastam var' diyerek benim arabamı darp etmesi zoruma gitti. Oradan çıkabilmek için arabanın ön camını kırıp, el frenini indirip geriye alabilirdi, bu şekilde çıkabilirdi, yanında adamları da vardı" dedi.