HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beylikdüzü'nde otoparktan çıkamayan adam çılgına döndü, aracı tekmeledi

Beylikdüzü'nde otoparktan çıkamayan adam çılgına döndü, aracı tekmeledi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde bir sürücü, aracının çıkışını engelleyecek şekilde park edilen otomobili tekmeleyerek zarar verdi.

Olay Beylikdüzü Yakuplu Sahili'nde meydana geldi. Kenan Özgenç, eşi ve çocuklarıyla sahile gitti. Otoparkta yer bulamayan Özgenç, otomobilini başka bir otomobilin arkasına park edip cama da acil bir duruma karşı telefon numarasını bıraktı. Özgenç bir süre sonra gelen telefonla şok oldu. Özgenç'in iddiasına göre kendisini arayan M.Z.Ç., "Aracını parçaladım gel çek" dedi.

Otomobilinin yanına giden Özgenç, bagaj kapağının tekmelendiğini, aynasının kırıldığını ve üzerine tükürüldüğünü gördü. Aracında hasar oluşan Özgenç ile aracını hatalı park nedeniyle çıkaramayan M.Z.Ç., arasında tartışma çıktı.

Kenan Özgenç'in cep telefonuyla o anları görüntüledi . Görüntülerde, M.Z.Ç.'nin, "Arabayı çek, çabuk" dediği duyuluyor. Özgenç'in benim numaram yazılı demesi üzerine M.Z.Ç., "Hasta bekliyor, çek" diye karşılık veriyor. "Arabama ne yapmışsınız" diyen Özgenç'e, M.Z.Ç., "Hiçbir şey yapmadım, az bile yaptım" karşılığını veriyor.

Olay sonrası Özgenç, otomobilinde 6-7 bin lira hasar meydana geldiği belirterek şikayetçi oldu.

"ARACIN YANINA GİTTİM, BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Kenan Özgenç, "Aracımı otoparka bir yere park ettim. Park ettiğimde yanımdaki aracın çıkamayacağını düşündüğüm için ön cama telefon numaramı bıraktım. Daha sonra o bölgeden ayrılırken bir telefon geldi, araca yakındım. Telefonu açtım bana, 'Gel aracını parçaladım, gel çek buradan" gibi bir telefon geldi. Telefonu kapatıp, eşime 'sen yavaş gel ben aracı çekmeye gidiyorum, işi varmış, acil çıkması gerekiyormuş' dedim. Aracın yanına gittim, adam orada bağırmaya başladı. Hakaret demeyeyim de, bağırıyordu, 'ağabey özür dilerim, kusura bakmayın, hata benim' dedim. Arabaya oturdum, tam çalıştıracağım sağ aynanın kırık olduğunu gördüm. Araçtan indim, arka sol tamponum tekmelendiğini, bagaj kapağımın tekmelendiğini gördüm. İndim aynam kırılmış, arabaya tükürülmüş. Orada tartışmaya başladık. Kesinlikle küfür ve argo içerikli kelimeler kullanmadım. Zaten videolarımda görülüyor. Israrla 'çek arabanı, çık buradan' diyor, 'bu yaptığınız yanlış, bu şekilde gidemezsiniz' dedim. 'Hastam var' diyerek benim arabamı darp etmesi zoruma gitti. Oradan çıkabilmek için arabanın ön camını kırıp, el frenini indirip geriye alabilirdi, bu şekilde çıkabilirdi, yanında adamları da vardı" dedi.

İKİ TARAFTA KENDİ TANIDIĞINA YAPTIRMAK İSTİYOR

Özgenç, tartıştıkları sırada eşi ve çocuklarının da yanlarına geldiğini belirterek, "Eşim beni gördü, ağlıyordu, çocuklarım da aynı şekilde. Biz o anki sıkıntıdan çocuğumun ayakkabısını orada unutmuşuz. Daha sonra beyefendiyle telefonda görüştük. Önce telefonlarıma çıkmadı. Daha sonra kendisi geri aradı. Benden özür diledi, pişman olduğunu söyledi, 'arabanı istediğin yere yaptır, masrafını karşılayacağım' dedi, fiyat bildirmemi istedi. Aynayı kırmış, kaportayı göçertmiş, aracım bir de kaplama 6-7 bin lira bir fiyat çıkardık. Beyefendiyi aradım, bu şekilde bir masrafım var, fiyat daha da yükselebilir, sonuçta içinde işçilik de var, 'fiyat daha da yükselebilir, bana bu parayı gönderin' dedim, 'bu şekilde olmaz, yok, kabul etmiyorum, benim tanıdıklarım var, oraya göndereceğim, şu sanayinin başkanını tanıyorum, seni ona yönlendireceğim' dedi. Bekledim, bana gideceğim yeri söyledi, orayı araştırdım, 'ben aracı farklı bir yerde yaptırmak istemiyorum' dedim, kendi ustama, gerekirse serviste, gerekirse yaptırdığım yerde, aracın kaplama olduğunu, masrafın yüksek olduğunu söyledim. 'Zaten bunu bana siz söylediniz, biz sizinle bu şekilde anlaştık' dedim. Daha sonra anlaşamadık, 'ben yurtdışına gideceğim, bana, 5-10 gün olamayacağım aracınla ortada kalırsın' gibi şeyler söyledi. Aracı kendim götürüp yaptırmaya karar verdim" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Ehliyetsiz oğlunu savunmak için bakın neler söyledi...Ehliyetsiz oğlunu savunmak için bakın neler söyledi...
Audi q2 2021 modelinin makyajı tamamlandı!Audi q2 2021 modelinin makyajı tamamlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ehliyetsiz oğlu kaza yaptı, bakın babası onu nasıl savundu!
Ehliyetsiz oğlunu savunmak için bakın neler söyledi...
Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet! İzmir'de yakalandı
Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet! İzmir'de yakalandı
Fren yerine gaza basınca... Korkunç anlar!
Fren yerine gaza basınca... Korkunç anlar!
Henüz 20 yaşındaydı! Acı haber
Henüz 20 yaşındaydı! Acı haber
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca... 8 bin 177 TL'lik ceza!
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca...
Komşuların ihbarı ortaya çıkardı! Evden çıkanlara kimse inanamadı
Komşuların ihbarı ortaya çıkardı!Evden çıkanlara kimse inanamadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.