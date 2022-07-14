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Beylikdüzü'nde panik anları: Metrobüsün motor kısmında yangın! Şoför dumanları fark edince...

14.07.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde panik anları yaşatan bir yangın meydana geldi. Metrobüsün motor kısmında çıkan yangında şoförün dumanları fark etmesi sonrası yolcular tahliye edildi. Yolcuların durağa yürüyerek gittiği olayda yangın kısa sürede söndürüldü.

Beylikdüzü'nde panik anları: Metrobüsün motor kısmında yangın! Şoför dumanları fark edince...

Paniğe yol açan yangın, 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Durağı'ndan Hadımköy Durağı istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

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KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yolcular durağa yürüyerek giderken, yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüs çekici yardımıyla yoldan çekildi. Dumanlar içinde kalan metrobüsten inen yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SEFERLERDE KISA SÜRELİ AKSAMA

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. (DHA)

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metrobüs Beylikdüzü
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