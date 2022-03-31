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  4. Beylikdüzü'ndeki rezidansa uyuşturucu baskını! 'Pinokyo' dövmesi ele verdi

Beylikdüzü'ndeki rezidansa uyuşturucu baskını! 'Pinokyo' dövmesi ele verdi

31.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla kaldıkları rezidansta yakalandı. Yapılan çalışmalarda kolunda Pinokyo dövmesi bulunan bir kişi ve yanındaki arkadaşlarının Fatih Karagümrük Mahallesi'nden gelip, kısa süre kaldıktan sonra dışarı çıktıkları belirlendi. Rezidansın güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük inceleyen ekipler, aynı kişilerin farklı saatlerde daireye girip çıktığını belirledi. Pinokyo dövmeli kişi daha sonra kapıdan çıkarken yakalandı.

Beylikdüzü'ndeki rezidansa uyuşturucu baskını! 'Pinokyo' dövmesi ele verdi

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü Kumcular Yolu üzerinde bulunan bir rezidans dairesinde uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda kolunda Pinokyo dövmesi bulunan bir kişi ve yanındaki 3 arkadaşının Fatih Karagümrük Mahallesi'nden gelip, dairede kısa süre kaldıktan sonra dışarı çıktıkları belirlendi. Rezidansın güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük inceleyen ekipler, aynı kişilerin farklı saatlerde daireye sık sık girip çıktığını belirledi.

ÜZERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

28 Mart Pazartesi günü rezidansın önünde bekleyen polis ekipleri, Pinokyo dövmeli kişiyi kapıdan çıktıkları sırada yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde çıkması üzerine polis ekipleri, dairede arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde 146 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 100 lira para geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen E.K. (26), B.Z.S. (35), A.İ.A. (23) ve Y.K. (29) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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(DHA)

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