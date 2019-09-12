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BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR PARKTA KADIN CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 23:35 | Son Güncelleme

-Başının yarılmış olduğu belirlenen kadının ölümü şüpheli bulundu.  Soner HASIRCIOĞLU-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde bulunan bir parkta 76 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu.

-Başının yarılmış olduğu belirlenen kadının ölümü şüpheli bulundu.

Soner HASIRCIOĞLU-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde bulunan bir parkta 76 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Kadının başının yarılmış olduğu belirlenirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
Büyükşehir Mahallesi bulunan parkta saat 19.30 sıralarında kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerinde sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında cesedin, 76 yaşındaki emekli hemşire Sabahat Tekinay'a ait olduğunu belirledi. Kadının, başının yarılmış olması nedeniyle ölümü şüpheli bulundu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelesinin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Sabahat Tekinay'ın mahallede bulunan bir hastaya iğne yapmak için evinden çıktığı ve cesedin hemen yanında kadının, içinde iğne malzemelerinin olduğu çantasının bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polislerin çalışmaları
-Cesedin götürülmesi
-Kadının fotoğrafı

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