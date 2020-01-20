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  4. Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Caddesi'nde Murat Ü. ile Mustafa D, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa D, silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan Mustafa D'yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı Murat Ü, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

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Beylikdüzü polis Silahlı kavga yaralama

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