Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü’nde halk otobüsüyle hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar yönüne giden Alişen A.'nın kullandığı 34 FY 0397 plakalı hafif ticari araçla aynı istikamette seyir halindeki Silivri-Yenibosna seferini yapan Güvenç K.'nın kullandığı 34 FD 4437 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Müslüm Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda, Avcılar istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın aniden halk otobüsünün önüne geçmesi ve devrilmesi yer alıyor.

