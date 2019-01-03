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Beymelek Dalyanı canlıların doğal yaşam alanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'ndeki Beymelek Dalyanı, çupra, levrek, kefal, mırmır, lahos (grida), yılan balığı başta olmak üzere 32 tür için doğal beslenme ve büyüme alanı görevi görüyor.

Beymelek Dalyanı canlıların doğal yaşam alanı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'ndeki Beymelek Dalyanı, çupra, levrek, kefal, mırmır, lahos (grida), yılan balığı başta olmak üzere 32 tür için doğal beslenme ve büyüme alanı görevi görüyor.
Beymelek Dalyanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerini sürdüren Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü tarafından korunuyor ve işletiliyor. Beymelek Dalyanı toplam 355 hektar alanı kaplıyor. Bu alanın 255 hektarı sulak alandan oluşuyor. Beymelek Dalyanı çupra, levrek, kefal, mırmır, lahos (grida), yılan balığı başta olmak üzere enstitü tarafından yapılan araştırmalarda toplam 32 tür balığın doğal yaşam alanı. Balıkların yanında mavi yengeçler ve kuşlar da dalyanda doğal olarak yaşamalarını sürdürüyor.
Denizde üreyen yavru balıklar, besin ortamı zengin olan dalyana mayıs ayından itibaren girmeye başlıyor. Sürüler halinde gezen yavru balıklar, besin açısından son derece zengin olan dalyanda 16 ay beslenerek sofralık hale geliyor.
Belirli büyüklüğe ulaşan balıklar ekim ayından itibaren Akdeniz'e doğru yola çıkmaya başlıyor. Akdeniz'e yola çıkacak balıklar için kuzuluklar kuruluyor. Denize doğru yola çıkan balıklar bu kuzuluklara giriyor. Kuzulukların üstü balıkçıl kuşlarına önlem olarak tül perdeyle kapatılıyor. Kuzuluklara giren balıklar haftanın 5 günü alınıyor. Anaç vasfını taşıyan levrek ve kefaller, yavru balık üretimi için havuzlara alınıyor. Yılan balığı, dil balığı, kefal, yılan balığı ve lahos balıkları araştırma için enstitüdeki havuzlarda besleniyor. Kafeslerden çıkarılan balığın yarısı tekrar üreme yapmaları için denize bırakılıyor. Kalan kısmı da satılıyor. Kuzuluklara giren mavi yengeçlerin tamamı incelendikten sonra denize bırakılıyor. Kuzuluklardan balık alındıktan sonra tekrar tül perdeyle kapatılıyor. Dalyanın ağzındaki kuzuluklar nisan ayından ekim ayına kadar tamamen kaldırılıyor. Balıklar özgür biçimde giriş çıkış yapıyor.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, "Beymelek Dalyanı, Türkiye'de en önemli korunan sulak alanlarından biri. Dalyanda 32 tür balık yaşamaktadır. Bunlardan çupra ve levrek olanlar üretimde kullanılmaktadır. Dışarıda bulunan yavru balıklar, beslenme amacıyla dalyana girmekte. Üremeye yönelik eğilimleri tekrar denize çıkmaktır. Biz üretimde kullandığımız anaç vasfı taşıyan balıkları kuluçkahanemize almaktayız. Anaç vasfı taşımayanları satış ünitemizde halka arz etmekteyiz. Dalyanda kuzuluk sisteminde yakalamış olduğumuz balıkların yüzde 50'sini tekrar üremesi için denizlere salmaktayız. Böylece dalyanın sürdürülebilir olmasını temin etmekteyiz" dedi.

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Beymelek Dalyanı canlıların doğal yaşam alanıBeymelek Dalyanı canlıların doğal yaşam alanıBeymelek Dalyanı canlıların doğal yaşam alanıBeymelek Dalyanı canlıların doğal yaşam alanı

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