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  4. Beyoğlu'da otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi

Beyoğlu'da otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi

15.03.2021 02:06 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'da otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi

Beyoğlu'da bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan yabancı müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Nefti Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin giriş katında çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının bir odada bulunan yatağın henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasından dolayı çıktığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Otelde kalan yabancı müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı otel müşterilerine ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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