Beyoğlu'nda 200 polisin katılımıyla asayiş denetimi! Polis helikopteri de havadan destek verdi

Beyoğlu'nda insanların yoğun olarak bulunduğu Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda 200 polisin katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Ekipler, eğlence mekanları, kafe ve restoranlarda denetim yaptı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Eğlence mekanlarını da kontrol eden ekipler, işletmelerde bulunması gereken belgeleri tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan 18 kişi ile 2 düzensiz göçmen yakalanırken, ruhsatsız olduğu belirlenen 6 iş yeri de mühürlendi. (DHA)



