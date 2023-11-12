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  4. Beyoğlu'nda aile katliamı! 3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu

Beyoğlu'nda aile katliamı! 3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu

12.11.2023 21:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu'nda aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlandı. Tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Eşi ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken Nayman yoğun bakımda.

Beyoğlu'nda aile katliamı! 3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu

Kan donduran olay, saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.

Bir süredir işsiz olan Özgür N. ile ailesi arasında tartışma çıktı.

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EŞİNE VE ÇOCUKLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Ağır yaralı olan Özgür N. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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