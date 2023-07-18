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Beyoğlu'nda binanın bahçesinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

18.07.2023 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın bahçesinde patlama meydana geldi. Mahalleli durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Beyoğlu'nda binanın bahçesinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Büyük bir patlama sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları da çalışma yaptı.

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ÖLÜ VE YARALI YOK

Ölü ya da yaralının bulunmadığı olay sırasında binanın bodrum katında hasar oluştuğu öğrenildi.

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KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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