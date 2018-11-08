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Beyoğlu'nda inanılmaz olay! Sebebi daha da ilginç

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu ilginç bir olaya sahne oldu. Geç kaldığı sınava yetişmek isteyen genç kapının üzerine kilitlendiğini fark etti, ilginç bir çözüm buldu. genç, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi. Pencerede mahsur kalan genç, belediyenin uzattığı sepetli vinçle kurtarılırken sınava ise polis aracı ile yetiştirildi.

Beyoğlu'nda inanılmaz olay! Sebebi daha da ilginç

Olay, sabah saatlerinde Keçeci Piri Mahallesi, Duru Sokak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede ablasıyla yaşıyordu. İddiaya göre ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı.

MAHSUR KALDI, BELEDİYE KURTARDI, POLİS INAVA GÖTÜRDÜ

Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
sınav beyoğlu üniversite öğrencisi istanbul

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