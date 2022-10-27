Beyoğlu'nda korku dolu anlar! 3 bina kullanılamaz hale geldi...

İstanbul’da korkutan bir yangın yaşandı. Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada başlayan yangın 5 binaya daha sıçradı. Yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Firuzağa Mahallesi, Hüseyin Ağa Bahçe Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binaya ardından 4 binaya daha sıçradı. Yangının çıktığı bölgede bulunan binalar vatandaşlar tarafından boşaltılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGINI BALKONDAN SEYRETTİ

Çıkmaz sokakta başlayan yangına itfaiye ekipleri farklı sokaklardan müdahale etti. Çıkan yangını bir kişinin balkondan seyretmesi dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı bir binanın çatısı çökerken, 3 metruk bina tamamen küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.





