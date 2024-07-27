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  4. Beyoğlu'nda sabah saatlerinde panik anları! Taksiden inip caddede rastgele ateş açtı

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde panik anları! Taksiden inip caddede rastgele ateş açtı

27.07.2024 09:46
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İstanbul Beyoğlu’nda kimliği belirsiz bir şahıs sabahın erken saatlerinde bir ticari taksiden indikten sonra caddede rastgele 2 el ateş açtı. Kurşunlar o sırada börekçiye girmek için taksiden inen bir sürücünün aracına isabet etti. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde panik anları! Taksiden inip caddede rastgele ateş açtı

Olay, saat 06.05 sıralarında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi’ndeki Bahariye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla rastgele 2 el ateş etti. Kurşunlar o sırada börekçiye gitmek için başka taksisinden inen sürücü Yusuf Mirzeoğlu’un bulunduğu araca isabet etti. Bu sırada meslektaşı İsmail Yağmur ile kahvaltı yapmak için börekçiye gelen Yusuf Mirzeoğlu büyük panik yaşadı.

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POLİS YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ateş açan şahıs ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de kurşunlama olayı ile ilgili incelemelerde bulundu. Ateş açan şahsın caddenin karşısında kendisine ait olan dükkana doğru kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri ateş açan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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"TANIDIK BİRİSİ DEĞİL"

Kurşunlanan taksinin sahibi olan Mustafa Buruş, “Buraya 2 arkadaşımız arabalarını çekmişler. İkisi de bizim araçlar. Ben evdeydim. Çağırdılar, ’Arabayı kurşunladılar’ dediler. Rastgele edilmiş. Ticari taksiden inmiş, arkasını dönmüş, silahıyla takır takır ateş etmiş. Aracın tamponundan girmiş, motoruna doğru gitmiş. Radyatörler patlamış. Şu karşımızdaki dükkanın sahibiymiş. Dükkana girmiş şu anda kapıyı açtı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tanıdık birisi değil. Adamı görmedik bile. Şoför de görmedi" dedi. (İHA)

ca4b9f2c-69fc-42eb-8c5f-0b1d8902ebadBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu taksi
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