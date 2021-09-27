Beyoğlu'nda şaşkına çeviren anlar! Uyuşturucu almak için sıraya girdiler

Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerinin sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, inşaat alanında bulunan malzemelerin arasında gizlendiğini düşünen şahısların sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu oluşturduğu anlar yer aldı. Kimsenin dikkatini çekmediğini düşünen kişiler, torbacıya para verdikten sonra uzatılan paketleri alarak uyuşturucu alışverişini tamamladı.
O anlar saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı.
İHA
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