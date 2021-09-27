HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu'nda şaşkına çeviren anlar! Uyuşturucu almak için sıraya girdiler

Beyoğlu'nda şaşkına çeviren anlar! Uyuşturucu almak için sıraya girdiler

27.09.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu almaya çalışan onlarca kişi cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde sıraya giren kişilerin torbacıya para vererek uyuşturucu aldıkları görüldü.

Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerinin sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, inşaat alanında bulunan malzemelerin arasında gizlendiğini düşünen şahısların sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu oluşturduğu anlar yer aldı. Kimsenin dikkatini çekmediğini düşünen kişiler, torbacıya para verdikten sonra uzatılan paketleri alarak uyuşturucu alışverişini tamamladı.

O anlar saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet
PARTNERÜnlü şarkıcı Amerikalı iş insanıyla dünya evine girdi! Dillere destan düğünden karelerÜnlü şarkıcı Amerikalı iş insanıyla dünya evine girdi! Dillere destan düğünden kareler
Bitlis'te korkunç kaza: 7 kişi yaralandıBitlis'te korkunç kaza: 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Almanya'da ilk sonuçlar gelmeye başladı

Almanya'da ilk sonuçlar gelmeye başladı

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.