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Beyoğlu'nda silahlı çatışma: Polise ateş açtı! 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı

26.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda gece saatlerinde silah sesleri yankılandı. Silahlı kavga sonrası kaçan grupta bulunan bir kişi, iddiaya göre polise ateş açınca vurularak öldürüldü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunla bir polis memuru da bacağından yaralandı. İşte olayın detayları...

Beyoğlu'nda silahlı çatışma: Polise ateş açtı! 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı

Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarına giden polis, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olay yerinden kaçan 5 kişinin peşine takıldı.
Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

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Tarlabaşı'nda şüphelilerden birinin sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet etti. Polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı. Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı.

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Kurşunların isabet ettiği Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

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DHA

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