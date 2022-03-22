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  4. Beyoğlu'nda taksici dehşeti! Genç kızı böyle dövdü

Beyoğlu'nda taksici dehşeti! Genç kızı böyle dövdü

22.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda yaşanan olayda, tartışma sonrası taksiden inen genç kız, şoförün saldırısına uğradı. Görüntülerin de ortaya çıkmasının ardından polis, taksiciyi gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda taksici dehşeti! Genç kızı böyle dövdü

Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoför tarafından dövüldü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan taksiciyi gözaltına aldı.

Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki olay 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksinin şoförü M.Ç. (48) ile F.D.D.(20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.

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Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü. F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Peşinden inen taksici, genç kızı darbetti. F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksiciyi gözaltına aldı. Taksici, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Beyoğlu
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