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  4. Beyoğlu'ndaki gece kulübünde korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

Beyoğlu'ndaki gece kulübünde korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

27.05.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda, tadilattaki 2 katlı gece kulübünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, Taksim Meydanı’ndan da görünen yoğun duman nedeniyle yangına müdahalede zorluk çekti.

Beyoğlu'ndaki gece kulübünde korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

Olay, İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak’ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce tadilat çalışmalarına başlanan 2 katlı gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katı ahşap olan binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

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ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangına Yeşilçam ve Sakızağacı Sokak’tan müdahale eden ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da duman tahliyesi yaptı.

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İtfaiyenin çalışmaları sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda söndürülürken, binada hasar oluştu.(DHA)

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yangın Beyoğlu

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