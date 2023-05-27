Beyoğlu'ndaki gece kulübünde korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

Olay, İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak’ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce tadilat çalışmalarına başlanan 2 katlı gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katı ahşap olan binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına Yeşilçam ve Sakızağacı Sokak’tan müdahale eden ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da duman tahliyesi yaptı.



İtfaiyenin çalışmaları sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda söndürülürken, binada hasar oluştu.(DHA)





