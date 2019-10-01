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BEYOĞLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

  Beyoğlu Halıcıoğlu Yanyol Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.  Kaza Beyoğlu Halıcıoğlu Yanyol Caddesi'nde Haliç istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-
Beyoğlu Halıcıoğlu Yanyol Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Beyoğlu Halıcıoğlu Yanyol Caddesi'nde Haliç istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 YJ 2890 plakalı otomobil Haliç istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki 46 BF 587 plakalı Abdullah Aladağ'ın kullandığı minibüse çarptı. Minibüsün de özel halk otobüsüne çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI"
Kazaya karışan minibüsü sürücüsü Abdullah Aladağ, “ Ortalama 40-50 ile gidiyordum, önümde de otobüs vardı. Bana vuran araç çok hızlı geliyordu. Bana çarpınca bende önümdeki otobüse vurdum. Allahtan emniyet kemerim takılıydı. Kaza yapan sürücü şoktaydı, ben yatıştırmaya çalıştım" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Yaralının sedye ile ambulansa konulması
-Kazaya karışan araçlar
-Ambulansın gidişi
-Kazaya karışan minibüs şoförüyle röp
-Genel ve detaylar

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