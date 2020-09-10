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Beyrut Limanı’ndaki yangın hala söndürülemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda bulunan yağ ve lastik deposunda çıkan yangın hala söndürülemedi.Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’nda bulunan yağ ve lastik deposunda çıkan yangın hala söndürülemedi.

Beyrut Limanı’ndaki yangın hala söndürülemedi

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda bulunan yağ ve lastik deposunda çıkan yangın hala söndürülemedi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’nda bulunan yağ ve lastik deposunda çıkan yangın hala söndürülemedi. Yangına helikopterler ve çok sayıda itfaiye aracı müdahale ederken, olay yerine çıkan bazı yollar ise trafiğe kapatıldı. Ordu birlikleri yangın nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı’nda çıkan yangında can kaybı olmadığı açıklandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, limanda çıkan yangını görüşmek üzere Yüksek Savunma Konseyi’ni bu akşam toplantıya çağırdı.
Öte yandan, Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.

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