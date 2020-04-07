HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir

Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için kullanılan maskelerin bazılarının virüse karşı korumadığına dikkat çeken Dr. Neşat Bozkurtgil, konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Koronavirüsten korunmak için maske kullanımının zorunlu hale geldiği şu günlerde, vatandaşların maske arayışı arttı. Bez maskelere başvuran kişileri uyaran Dr. Neşat Bozkurtgil, “Bez maskeler karşıdan gelen virüsten kişiyi koruması için yeterli bir güvene sahip değildir. Ama kişinin etrafa virüsü saçmasını önler” dedi.

Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir

Türkiye’de Koronavirüs tedbirleri açısından maske kullanımıyla ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoku ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmada kararlıyız” açıklamasında bulundu. Vatandaşın kendi imkânlarıyla evde yaptığı ya da dışarıdan satın alınan bez maskelerle ilgili açıklamalarda bulunan İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Neşat Bozkurtgil, “Bez maskeler kişinin hapşırık, öksürük, konuşma, gülme gibi aktivitelerinde ağızdan ve burundan saçtığı virüsü ve partikülleri tutması açısından faydalıdır.Virüsü dışarıdan almamak için yeteri kadar koruyucu olmayabilir. Bu bezin kalitesine, gözeneklerine, geçirgenliğine göre değişkenlik gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BEZ MASKELERİ FÖN MAKİNESİ YARDIMIYLA KURUTUN

İpliğin ve kumaşın kalitesi, sık dokunup dokunmadığı gibi etkenlerin bez maskede önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Neşat Bozkurtgil, bu maskelerin 60 derece ve üzerinde deterjanla yıkanması gerektiğini söyledi.

Daha yüksek ısılarda yıkanabileceğini de ifade eden Bozkurtgil, “Yıkandıktan sonra iyice kurulanmış olması ve nemli kullanılmaması lazım. Bunu bir fön makinesi tutarak da daha güzel kurutabilirler. Böylece virüsü de inaktivite etme şansı doğar. Bu maskeler birkaç kullanımdan sonra deforme olabilir ve eski etkisini göstermeyebilirler.Kişi bu maskeyi kalın bir şekilde kullanır ve bu haliyle nefes alabiliyorsa, kendinden dolayı etrafa tehdit saçmamış olur. Diğer standart maskeler yoksa, bunu kullanabilir. Ama artık maskeler devlet tarafından her eve gönderiliyor. Bu yüzden standarttan çok uzaklaşmamak lazım” diye konuştu.

“MASKE İLE TEMASTAN DA UZAK DURUN”

Maske takmanın hem kendimizi hem de çevremizi korumak adına çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Neşat Bozkurtgil, sözlerine şöyle devam etti:

“Maske taktığımız zaman maskeye olan temastan mutlaka kaçınılması gerekiyor. Herkes ben hastayım gibi düşünerek maskeyi kullanmalı. Bunu kullanırken, kirlenmiş elleriyle çevreye ve kendilerine temastan kaçınmalılar. Bir de maskeyi taktıktan sonra başka bir kişinin sekresyonunun yani parçacığının bu maskenin dış yüzeyine geldiğini hesap ederek maskeyi kullanmalılar. Amacımız, gelen virüspartiküllerini maskenin dış yüzünde tutup içeriye almamak. Bu dış kısmının kirli olduğunu kabul ediyorsak, o zaman dış yüzeye dokundurduğumuz elleri daha sonra yüzümüze ve gözümüze sürersek veya ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek, çevreye dokunursak başkalarını tehdit ederiz. Diğer durumlarda da ellerimiz aracılığıyla virüsü kendimiz direkt almış oluruz. Maske amacından uzaklaşmış, hatta bize zararlı bir hale gelmiş olur. Belki normalde almayacağımız bir virüsü maskenin kirlenen dış yüzeyine dokunan ellerimizle kendimize davet etmiş oluruz.”

“NEMLENMİŞ MASKE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR”

Diğer maskelerin güzel kullanıldıktan sonra açık alanda havalandırmaya bırakılabileceğini ifade eden Uzm. Dr.Bozkurtgil, maskenin fazla kullanıldığında ve nemlendiğinde ömrünü tamamladığını söyledi.

Erkeklerin sıkça sorun olarak dile getirdiği sakal konusuna da açıklık getiren Bozkurtgil, “Sakal maskenin yüze oturmasında uyumsuzluk yaratabilir. Sekresyonlar sakal bölgesinde, kıl köklerinde yerleşebilir. İyi bir temizlik sağlamamız mümkün olmayabilir. Hijyen koşulları nedeniyle sakal olmamasını tercih ederiz” şeklinde konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Evde uygulanması gereken 6 karantina kuralıEvde uygulanması gereken 6 karantina kuralı
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maske koronavirüsü

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs günlerinde cinsel yaşam nasıl olmalı?

Koronavirüs günlerinde cinsel yaşam nasıl olmalı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde koronavirüsten korunmak için 6 kural

Evde uygulanması gereken 6 karantina kuralı

Koronavirüs günlerinde kontrolsüzce alınan kilolar kabusunuz olmasın

Mutfağa giriş çok ama hareket yok!

Uzmanı açıkladı! Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın

Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın

Koronavirüs bakın hangi alışkanlıklarımızı değiştirmiş!

Koronavirüs bakın hangi alışkanlıklarımızı değiştirmiş!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?)

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüsü yaşam alanından tamamen temizlemek mümkün mü?

Koronavirüsü yaşam alanından tamamen temizlemek mümkün mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.