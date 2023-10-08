HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Bıçağı kafama sapladı' Dükkanında otururken bir ses duyunca dışarı çıktı! Esnaf, dehşeti yaşadı

'Bıçağı kafama sapladı' Dükkanında otururken bir ses duyunca dışarı çıktı! Esnaf, dehşeti yaşadı

08.10.2023 10:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de iş yerinin önünde kavga edenlere bakmak için çıkan Muhittin Çavdaroğlu, 'Ne bakıyorsun' diyerek tepki gösteren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, bıçak darbesiyle yaralanan Muhittin Çavdaroğlu hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

'Bıçağı kafama sapladı' Dükkanında otururken bir ses duyunca dışarı çıktı! Esnaf, dehşeti yaşadı

Olay, Tuna Mahallesi'nde 5 Ekim Perşembe Günü meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcı dükkanı bulunan Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinde oturduğu sırada sokaktan tartışma sesleri duydu. Bunun üzerine dışarı çıkan iş yeri sahibi sokakta tartışan 4 kişinin hedefi oldu. Bu kişilerden biri 'Ne bakıyorsun' diyerek Çavdaroğlu'na bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında Muhittin Çavdaroğlu, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İş yeri sahibi kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Yanındaki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Muhittin Çavdaroğlu'nun başına yirmi dikiş atıldı. İş yeri sahibi daha sonra da Esenler Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

a60b2b69dedab2de004141d5d4aff0b3

"'NE BAKIYORSUN' DİYEREK BIÇAĞI KAFAMA SAPLADI"

Saldırıya uğrayan Muhittin Çavdaroğlu, "Akşam saatlerinde dükkanımda oturuyordum. Bir gürültü duydum. Acaba esnaflardan mı koştum, bakmak istedim. Yanımda arkadaşlarım da vardı, baktık. O esnada baktık geri döndük, arkamdan 'Ne bakıyorsun' diyerek bana saldırdılar. Saldırdıklarında bir boğuşma oldu, o sırada bıçağı kafama sapladı. Kafama yaklaşık 20 dikiş attılar, damar kopmuş" dedi. (DHA)

b91ca9c99f77d81056fe1cbb8cc3931b

Üniversite öğrencisine metrobüste taciz iddiası! Üniversite öğrencisine metrobüste taciz iddiası!

c16945607a3a05dfdb7ed419ac0cad36

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey böyle başlamış! Paramotorlarla gelip...Her şey böyle başlamış! Paramotorlarla gelip...
Deprem sonrası korkunç bilanço!Deprem sonrası korkunç bilanço!
İstanbul’da dehşet! Dünürünü sokak ortasında vurduİstanbul’da dehşet! Dünürünü sokak ortasında vurdu
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Esenler bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.