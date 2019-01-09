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Bıçaklanan sokak köpeği tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaralı halde bulunan köpeğin boyun bölgesinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi - Veteriner hekim Esra Taşkın: "Yaraları derin ve kanaması var. İnşallah operasyondan sonra toparlayacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaralı halde bulunan köpeğin boyun bölgesinden 2 kez bıçaklandığı bildirildi.

Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri, Kavaklık Parkı'nda yaralı halde buldukları köpeği tedavi altına aldı.

Veteriner hekim Esra Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yapılan ihbarın ardından köpeği yaralı bulduklarını söyledi.

Köpeğin boyun bölgesinde 2 bıçak darbesi tespit ettiklerini ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. Operasyonla yaralarını dikeceğiz. Yaraları derin ve kanaması var. İnşallah operasyondan sonra toparlayacak. Bu, maalesef insan vahşetinin bir ürünü. Bu hayvanlar her gün sokaklarda şiddete, açlığa maruz kalıyor. Açlık, soğuk bir tarafa, bir de insan ürünü olan vahşet vakaları oluyor. Bu hayvanlar hiç kimseye durduk yere saldırmıyor, ısırmıyor. Maalesef insanların yaptıklarından, yaşadıkları tramvaydan dolayı korkuyorlar. Bir köpek insana saldırabilir ama maalesef ki bunun nedeni insanların hayvanlara yaptıkları travmalar."

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cahide köpek yaralama

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