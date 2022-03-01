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  4. Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

01.03.2022 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini kaydetti.

Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

Biden, Beyaz Saray'da siyahiler ve siyahi hakları ile ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından salonda bulunan bir gazeteci, "Amerikalılar, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha büyük bir nükleer çatışmayı doğuracağından endişe etmeli mi?" diye sordu.

ABD Başkanı Biden, söz konusu soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

"KENDİ DEĞERLENDİRMEMİZİ DEĞİŞTİRMEDİK"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini söyleyerek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı. Psaki, “Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya’nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak” dedi.

"HİÇBİR ŞEY NÜKLEER SİLAH KULLANIMINI HAKLI ÇIKARMAZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre yarım milyon Ukraynalının şimdiden ülkeyi terk ettiğini açıklayarak, “Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz” dedi.

PUTİN EMRİ VERMİŞTİ

Rus lider Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Putin, NATO liderlerinin agresif açıklamalarını ve Moskova'ya karşı ekonomik yaptırımları gerekçe göstererek Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

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Rusya Vladimir Putin Joe Biden
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