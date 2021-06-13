Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar

Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz.

Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz.

Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir.

BIDEN İLE GÖRÜŞME

(ABD'nin 24 Nisan kararı) Biden ile ikili ilişkileri ele alacağız. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil.

F-35'LER VE SİLAH ANLAŞMALARI

Savunma sanayiine yönelik masa üstünda kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu ABD sözleşmeye uymadı. Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık.

MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ

Biz mesajlarımızı verdik, YÖK Başkanımız mesajlarını verdi. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları konuştuk. 77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. 7/24 bu çalışmalar devam edecek.

Toplanan müsilajlara yapılan incelemenin ardından ne olacağı belli olacak.

